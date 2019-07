Priolo, furto aggravato in abitazione: arrestata una donna di 52 anni

Sarebbe la responsabile di furto aggravato in concorso commesso nell'aprile del 2015 in un'abitazione di Pietraperzia, nell'Ennese. Per tale motivo, ieri, i Carabinieri hanno arrestato Fortunata Fiaschè, 52 anni, casalinga, pregiudicata, di Città Giardino e di origini palermitane, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Enna. La donna deve espiare la pena di 5 anni di reclusione, ed è stata condotta alla Casa di reclusione di “Piazza Lanza” di Catania