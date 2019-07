Pachino, sorpreso ad appiccare fuoco a sterpaglie: denunciato

E' stato sorpreso, dai Carabinieri, mentre tentava di appiccare il fuoco in un terreno lungo la strada provinciale 21 Pachino-Portopalo. Le indagini sono partite da una serie di episodi di incendi proprio in quella zona, e hanno portato, dopo osservazioni. alla denuncia di D.G., 65enne, agricoltore, di Pachino.

All’interno dell’autovettura dell'uomo, sono stati rinvenuti 2 contenitori in plastica contenenti 3 litri circa di benzina. I contenitori ed il liquido infiammabile sono stati sequestrati.

Il rogo era partito, e si era propagato velocemente, in un’area boschiva di macchia mediterranea e altre essenze. Le fiamme sono state spente.