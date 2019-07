Siracusa, incendio nella zona industriale: alte colonne di fumo

Un rogo importante è divampato intorno alle 12.30, nella zona industriale di Siracusa. In particolare, le fiamme hanno colpito il fazzoletto di terra che va dai pressi dell'Istituto Ciapi, passando per la centrale elettrica Archimede, fino quasi alla zona del mare. Sul posto i vigili del fuoco e protezione civile per domare l'incendio che ha creato una vasta colonna di fumo nero.