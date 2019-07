Cassaro-Ferla, Galioto: "Sterpaglie rendono pericoloso l'asse viario SP 7"

Pericolosa la situazione sull'asse viario SP 7 a causa delle sterpaglie ai bordi di strada che non sono state estirpate. A dirlo è il Segretario Generale UTL Siracusa, Antonio Galioto, il quale mette nero su bianco la denuncia in una lettera inviata al commissario del Libero Consorzio, Carmela Floreno, e ai sindaci di Cassaro e Ferla.

"La fitta vegetazione - dice Galioto - riduce lo spazio utile per un regolare transito dei mezzi".

L'asse viario, peraltro, è molto frequentato dopo la chiusura del ponte.