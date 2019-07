Siracusa, rubano zaino a bagnante in zona Arenella: denunciati

Avrebbero rubato uno zaino ad un bagnante all'interno di un solarium in zona Arenella a Siracusa. Sul posto la Polizia di Stato ha avviato le indagini che hanno portato alla denunciato di B.R. e B.M., entrambi siracusani di 25 anni, per il reato di furto aggravato in concorso. Lo zaino è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.