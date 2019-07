Siracusa, modifiche alla viabilità in occasione dell'Ortigia Film Festival

Cambi nella mobilità in centro, da domani 11 luglio e fino a giorno 21 luglio, in occasione della decima edizione di Ortigia Film festival. A disporlo il Comune settore mobilità e trasporti.

Le modifiche: dalle ore 09:00 dell’11 luglio alle ore 13:00 del 21 luglio 2019, nello slargo di via Logoteta, interposto tra via della Giudecca e vicolo delle Pergole e in

piazza del Precursore, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati; dalle ore 09:00 dell’11 luglio alle ore 13:00 del 21 luglio 2019, in via della Giudecca, nel tratto interposto tra piazza del Precursore e via Logoteta, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; dal 13 al 21 luglio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, in via della Giudecca, nel tratto interposto tra via della Maestranza e piazza del Precursore, il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati.