Siracusa, cibo, cultura e tradizione per l'iniziativa “I classici a tavola”

Chiude l'anno con l'iniziativa "I classici a tavola" l'associazione "Per la città che vorrei”. L'iniziativa è fissata per ‪venerdì 12 luglio alle 19,30, all’Hotel Relax, dove è in programma una relazione di Rosa Peluso con le letture drammatiche di Dora Peluso e di altri attori della Nuova Scena sulle tragedie e la commedia andate in scena quest’anno al Teatro Greco di Siracusa, ovvero “Elena” e “Le Troiane” di Euripide e “Lisistrata” di Aristofane.

Prevista una cena con piatti e bevande della tradizione greca che saranno illustrati da Vincenzo Tubolino.