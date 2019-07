Siracusa, Autonomi di Polizia: "Più uomini e più pattuglie su strada"

"Più uomini, più pattuglie, più controlli, maggiore presenza delle Forze di Polizia sul territorio". E' questa la richiesta del sindacato provinciale autonomi di polizia avanzata al Questore di Siracusa e al Prefetto, a seguito degli eventi drammatici di cronaca che hanno visto due vittime sull'asfalto.

In un momento storico in cui le forze dell'ordine vivono con un organico carenze, dice il sindacato, bisogna muoversi con un intervento straordinario.

"Ci sembra - si legge in una nota - che questa gioventù moderna sia afflitta da un cancro: dedita al culto di falsi miti e futili ideali, sta risultando vittima illusa di un sistema che sta lasciando trapelare limiti oggettivi evidenti ai quali abbiamo l’obbligo di contrapporci con determinazione. Stato, scuola e famiglia, meglio se in sinergia tra di loro, possiedono senza dubbio i migliori farmaci per questo genere di casi e siamo convinti che non si possa aspettare oltre per mettere in campo, ciascuno per quanto di propria competenza, la relativa terapia d’urto necessaria per riportare i valori sugli standard che competono ad una società civile che possa realmente definirsi progredita".