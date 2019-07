La deputata regionale Cannata aderisce a Fratelli d'Italia

Dice addio a Forza Italia la deputata regionale Rossana Cannata per approdare a Fratelli d'Italia. Stessa scelta era stata fatta dal fratello, Luca Cannata, poco tempo fa, quando alle elezioni europee si candidò con Fratelli d'Italia e non con Forza Italia, partito con il quale era in aperta rottura negli ultimi tempi.

"Ho concordato la decisione con Giorgia Meloni, leader capace e carismatica, con la quale ho parlato della necessità di riscontrare le esigenze di cambiamento esternate dagli italiani e in particolar modo dai siciliani, nella condivisione del programma di governo portato avanti dal presidente Musumeci" - ha detto Rossana Cannata.

Infine, il commento di Giorgia Meloni: “Il progetto politico di Fratelli d’Italia si conferma capace di attrarre amministratori e quadri dirigenti radicati sul territorio. I risultati delle elezioni europee ma ancor più il rapporto quotidiano con cittadini, associazioni, categorie ci convincono di aver intrapreso la strada giusta.”