Siracusa, contenzioso Igm: la Giunta "Risarcimento ridotto"

E' stato accolto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa la richiesta del Comune di Siracusa, nell'ambito della vicenda del contenzioso con Igm, la ditta che ha gestito il servizio di igiene urbana in città, che riguardava le modalità di determinazione di quantificazione dei danni chiesti dalla ditta.

Quest'ultima, e quindi la cifra, sarà giudicata dai tecnici.

"Il Giudice di secondo grado - spiega l'Amministrazione Italia - ha statuito definitivamente che deve essere riconosciuta l’operatività della franchigia contemplata dal precedente contratto di appalto “(segnatamente, una franchigia per le variazioni quantitative del servizio del 5 %, elevata al 10 % con riferimento al servizio di manutenzione del verde pubblico).” Questo elemento non è di poco conto nella determinazione delle somme eventualmente dovute, anzi è verosimile che sarà decisivo. Altresì, il CGA ha disposto un supplemento di CTU per “degli approfondimenti istruttori.”

"La quantificazione dell’eventuale risarcimento dei danni - continua - dovrà tenere conto, entro limiti circoscritti, di un raffronto con la gara indetta nel 2015. Infine i CTU dovranno illustrare al CGA per quali ragioni hanno ritenuto di riconoscere alla IGM sia la revisione Istat del prezzo, sia l’adeguamento del costo del lavoro. Il Comune ha contestato la duplicazione di queste voci di presunto danno".

Massima fiducia è stata espressa dall'Amministrazione per questa vicenda che avrebbe potuto portare ad uno sforzo economico non indifferente.