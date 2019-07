Siracusa, il movimento Oltre rinnova il sostegno al sindaco Italia

Un rafforzamento della Giunta, e rinnovato sostegno al sindaco Francesco Italia. Così il movimento Oltre che esprime in Giunta l'assessore Fabio Granata. Il movimento chiede al sindaco di prestare ancora più attenzione alla tutela della salute e qualità dell’aria e dell’acqua, nella raccolta dei rifiuti e nella igiene complessiva dei luoghi pubblici.

I cinque punti sui quali batte il movimento sono: politiche attive di controllo e prevenzione sui miasmi e i veleni industriali, rigenerazione dell’Ospedale Rizza e della struttura dell’ex Onp come centri di prevenzione e cura delle patologie oncologiche collegate all’inquinamento industriale e comunque come primo step di una adeguata offerta sanitaria, rinnovata organizzazione del Corpo dei Vigili Urbani e del suo ruolo strategico attraverso delega da attribuire in modo permanente al Sindaco quale vertice della Amministrazione, totale pedonalizzazione di Ortigia e rigenerazione urbana della intera città