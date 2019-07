Avola dà l'ultimo addio a Roberta Racioppo, Chiesa Madre gremita

Chiesa Madre gremita oggi ad Avola per i funerali di Roberta Racioppo, la giovane donna vittima dell'incidente che si è verificato la scorsa notte quando, un'autovettura l'ha travolta in pieno.

In Chiesa un dolore composto, ma straziante. C'è la famiglia, gli amici, i compagni di scuola per parrucchieri che la ragazza frequentava a Siracusa. La Santa Messa è stata celebrata da Padre Maurizio Novello, il quale ha invitato la famiglia di Roberta a liberarsi della rabbia, che in questo momento è normale provare, lasciando scorrere solo quanto di bello è stato vissuto e dato dalla giovane. Monito abbastanza duro per coloro che hanno le responsabilità del fatto, sia per chi ha le responsabilità in prima persona, sia per coloro che devono fare rispettare le regole, e soprattutto indice puntato contro coloro che vendono alcolici e sostanze stupefacenti. L'usanza diffusa soprattutto tra i giovani di consumare abitualmente bevande alcoliche, ha detto Padre Maurizio Novello, non porta a niente ma solo a queste tragedie. Infine ha esortato tutti a prendere consapevolezza dei gravi pericoli che si corrono in strada, in modo tale che la morte di Roberta sia per tutti una lezione.