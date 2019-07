Il canicattinese Alessandro Papa arriva secondo al Campionato regionale e si prepara per il nazionale

Un altro atleta canicattinese ai massimi vertici nazionali della sua categoria. Si tratta del 44enne sottufficiale dell’Esercito, Alessandro Papa, nel Tiro a Volo.

Papa, che gareggia per la Società Dilettantistica TAV di Modica, nella terza prova del Campionato regionale che si è svolta a Rosolini, ha conquistato un secondo posto finale nella specialità fossa olimpica, che gli ha aperto le porte ai Campionati italiani in programma a Settembre in Umbria.

L'amministrazione comunale di Canicattini Bagni e il consiglio comunale porgono le congratulazioni a Papa