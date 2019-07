Siracusa, cambiano le regole per il rinnovo loculi al Cimitero: sì a rate, sconti e proroga

Dopo la bufera di polemiche sul rinnovo dei loculi al Cimitero, la Giunta comunale ha approvato, con una delibera, nuove regole. L'importo rimane invariato: 600 euro. Il pagamento, però, può avvenire secondo due modalità: in un'unica soluzione entro il 30 settembre, e in questo caso la somma da corrispondere sarà di 450 euro, cioè con uno sconto del 25 per cento; oppure a rate. Per chi sceglie questa seconda strada, la dilazione sarà: in 6 rate mensili da 100 euro ciascuna, a decorrere dal 15 settembre fino al 15 febbraio 2020 oppure tre rate bimestrali da 200 euro con scadenza 15 ottobre, 15 dicembre e 15 febbraio.

Per le fasce più deboli, quindi per coloro che hanno un reddito Isee uguale o inferiore a 10 mila euro e a coloro che devono rinnovare le concessioni per più di un loculo, la dilazione sarà in 8 rate mensili da 75 euro, dal 15 settembre al 15 aprile 2020, oppure in 4 rate bimestrali da 150 euro con scadenza 15 ottobre, 15 dicembre, 15 febbraio e 15 aprile.

Slitta il termine di pagamento, non più il 20 luglio, ma il 24 agosto. Novità anche sulla modalità di pagamento: è stato eliminato il versamento attraverso conto corrente postale ed è stato confermato solo il bonifico bancario (Iban: IT84Z 02008 17103 000300120054) intestato a Comune di Siracusa, causale: rinnovo concessione loculo, seguito dal numero e dall'identità dell'avente diritto.