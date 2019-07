Nel Catanese, chiude il Cara di Mineo: Salvini "Bellissima giornata"

"Adesso il Cara chiude ed è una bellissima giornata...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Caltagirone per l'inaugurazione dei nuovi locali del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Distaccamento della Polizia Stradale.

"Questa struttura - ha detto parlando del commissariato - sulla carta, sarebbe dovuto essere un centro per ospitare minorenni stranieri non accompagnati, ma, mettendoci in gioco, fortunatamente siamo riusciti a ridurne il numero di arrivi e di morti in mare. Adesso, invece qui ci saranno 61 uomini e donne delle forze dell'ordine grazie alla cocciutaggine e alla perseveranza delle istituzioni locali, regionali e nazionali".