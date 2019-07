Siracusa, sicurezza pedoni: Ugl scrive al sindaco italia

Una lettera firmata Ugl e inviata al sindaco Francesco Italia per chiedere una maggiore sicurezza in strada per i pedoni. Nero su bianco i rischi che, soprattutto gli anziani, rischiano muovendosi a piedi. In particolare, il sindacato, individua dell zone di maggiore pericolo: viale dei Comuni , Via Lentini e Scala Greca.

Non solo, ma Ugl ha tastato su strada come l'attraversamento anche sulle strisce pedonali possa rappresentare un pericolo e per farlo ha sperimentato un percorso che parte dalla Borgata passando per Viale Luigi Cadorna, Via Arsenale, via Malta per arrivare in Corso Gelone. Segnalata l'assenza di Polizia Urbana