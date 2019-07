Siracusa, ordine di carcerazione: 45enne finisce a Piazza Lanza per 3 anni e 6 mesi

Dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione per rapina aggravata e tentata violenza privata in concorso. Si tratta di Emanuela Greco, 45 anni di Siracusa, arrestata dai Carabinieri in esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

La donna è stata ristretta presso la casa circondariale “Piazza Lanza” a Catania.