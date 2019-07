Siracusa, nuovo ospedale: la giunta regionale aumenta le risorse a disposizione da 140 a 160 milioni

Nuove aggiuntive risorse per la realizzazione del futuro nuovo ospedale di Siracusa: si passa da 140 a 160 milioni necessari per rendere il nuovo ospedale un Dea di secondo livello. L'incremento delle risorse da parte della Giunta regionale è stato comunicato oggi durante l'incontro che la Commissione regionale sanità ha tenuto a Siracusa, presso la sede della Direzione generale dell'Asp, con la partecipazione del direttore, Salvatore Lucio Ficarra, del deputato del M5S, Stefano Zito che ha organizzato l'incontro, del sindaco di Siracusa, Francesco Italia e del primo cittadino di Noto, Corrado Bonfanti.

Si è parlato della scelta dell'area in cui realizzare il nuovo nosocomio, scelta che spetta al Consiglio comunale ( che in passato ha già deciso e deliberato più di una volta) e per la quale l'Asp mette a disposizione uno studio commissionato al prof. Giuseppe Pellitteri, che mette in fila 4 opzioni con una, con quella di contrada Tremilia che, in base ai punteggi, viene indicata come quella ideale.

Sulla scelta dell'area, intanto, lunedì 15 luglio si terrà una seduta aperta del Consiglio comunale.

Altro argomento toccato è stato quello dell'ospedale Trigona di Noto e della chiusura temporanea del Pronto soccorso per mancanza di medici: la presidente Margherita Ruvolo, ha comunicato il malumore dell'assessore regionale, Ruggero Razza per l'accaduto viso che "questo passaggio - ha detto - non ve verso la riqualificazione tanto auspicata".

Parole di apprezzamento sono state spese dal manager dell'Asp, Ficarra sull'operato dei medici che hanno lavorato per sopperire al'assenza dei medici di pronto soccorso. Per loro ha annunciato una lettera di encomio. Sulla riapertura del Pronto soccorso, invece, bisogna aspettare la conclusione della procedura di reclutamento dei medici in pensione, il cui avviso scade domani.

Dal direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra sono arrivate alcune buone notizie per la struttura sanitaria netina: saranno a breve attivati i posti i Lungodegenza così da poter ricevere i malati di Mediicina provenienti da Avola; nuone nuove anche per il reparto di Riabilitazione: è stato proposta l'apertura di un Centro pre la cura del Linfedema, che sarebbe l'unico in Sicilia e he potrebbe, pertanto diventare con 28 posti letto centro di riferimento regionale.