Siracusa, Foti (Pd): "Zone balneari in piena emergenza rifiuti"

Discariche a cielo aperto nelle zone balneare, in particolare Arenella e Fontane Bianche, che, proprio nella stagione estiva sono maggiormente frequentate da turisti. La denuncia è di Alfredo Foti, Dirigente Provinciale PD.

"Non mi soffermo sulle molteplici concause, - dice Foti - mi limito ad un appello accorato all’Amministrazione comunale per un impegno più energico, e celere sostituzione dei cassonetti incendiati e l’implementazione degli stessi per la raccolta differenziata".