Vitalizi, la Cassazione boccia il ricorso sui tagli a ex parlamentari

La Cassazione ha bocciato il ricorso sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Lo annuncia su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio: "Il ricorso è stato bocciato - spiega -perché sui vitalizi e sulle indennità parlamentari decidono solo gli organi dell'autodichia, a garanzia dell'autonomia del Parlamento.

Non tutto è perduto per gli ex parlamentari che si sono visti dimezzare il vitalizio dal governo gialloverde: la Cassazione ha infatti stabilito che sui tagli delle 'pensioni' degli ex onorevoli il solo organismo che ha titolo per decidere è la Camera con il suo 'governo interno', tuttavia il Consiglio di Giurisdizione della Camera - afferma la Suprema Corte - è legittimato "a sollevare questioni di legittimità costituzionale".