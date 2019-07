Riforma della Pubblica Amministrazione: arrivano le impronte digitali

E' pronto il regolamento, previsto dalla legge Concretezza, sulle impronte digitali per la verifica degli accessi a lavoro dei dipendenti pubblici. Secondo quanto pubblica l'Ansa, il regolamento sarebbe stato inviato proprio ieri al Garante della privacy. A seguire sarà mandato, per i relativi pareri, alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato. I decreti attuativi relativi all'istituzione del 'Nucleo per la Concretezza' saranno, invece, ultimati entro il mese di settembre.