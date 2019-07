Pozzallo, in porto nave "Sottile" con 47 migranti

E' approdata in banchina a Pozzallo la motovedetta della Guardia di finanza "Sottile". Sono iniziate le procedure autorizzative dello sbarco. A bordo il medico Vincenzo Morello che sta iniziando a visitare i migranti presenti che sono 47. Sei sono sbarcati a Lampedusa per essere soccorsi più rapidamente. Tra questi anche un bambino. Avviate in banchina le procedure di fotosegnalamento che verranno completate all'hot spot di Pozzallo. Tutti i migranti provengono da Costa d'Avorio e Tunisia e ci sarebbe un marocchino.