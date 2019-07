Lentini, discarica Armicci: Comitato e amministrazione comunale fanno fronte comune per evitare la ripartenza dei lavori

Riparte, e con lo stesso vigore di prima, l'azione del Comitato contro la realizzazione della discarica in contrada Armicci, a Lentini.

Ieri sera il Comitato si è riunito per programmare le iniziative di protesta dopo la sentenza del Cga, che, sconfessando il Tar, ha di fatto ridato in mano tutte le autorizzazioni alla Pastorino srl per iniziare i lavori per la costruzione della discarica.

Il primo passo da fare, secondo il Comitato, è quello di mettere in campo nuovi presidi nel caso in cui ad Armicci si riorganizzi l'inizio dei lavori e contestualmente chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto.

A fianco del Comitato c'è il sindaco di Lentini, Saverio Bosco che scrive "La discarica oggi non è stata ancora realizzata per due motivi, per la battaglia legale che il Comune di Lentini ha intrapreso, registrando una prima vittoria al Tar e congelandone di fatto la realizzazione, e per la presenza del comitato organizzato in presidi pacifici, in contrada Armicci. Oggi purtroppo - prosegue - il Cga ribalta la nostra vittoria e pone in condizioni favorevoli l’impresa che, se vuole, potrà iniziare i lavori superando di fatto l’ente locale. Raccolgo l’appello del comitato e sin da subito chiederò al Presidente del Consiglio Comunale di convocare un Consiglio Comunale aperto alla presenza di tutti gli eletti del territorio, a livello regionale, nazionale ed europeo, affinché si facciano carico di una difesa del territorio che non può e non deve riguardare soltanto i cittadini di Lentini".