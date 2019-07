Augusta, 17 esemplari di tonno rosso senza tracciabilità: sanzione per 2mila e 700 euro

E' stato fermato, dalla Polizia stradale, un furgone ad un posto di blocco, con a bordo 17 esemplari di tonno rosso, sprovvisti di documentazione e tracciabilità. L'uomo a bordo del mezzo è stato condotto in Capitaneria di Porto, dove è stato sanzionato per 2mila e 700 euro per quanto riguarda le irregolarità del prodotto ittico, e per 170 euro perchè sprovvisto di revisione del veicolo.

Il tonno è stato ritenuto non idoneo al consumo da personale Asp, e quindi è stato distrutto.