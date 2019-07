Siracusa, nuovo ospedale: Moena Scala puntualizza: "Solo il consiglio comunale può decidere"

"Il Consiglio comunale di Siracusa è l'unico organo deputato a decidere sull'area in cui sarà realizzato il nuovo ospedale".

Così la presidente del Consiglio comunale commenta la convocazione per l'incontro che si terrà domani all'Asp alla presenza della Commissione regionale sanità.

"Ho convocato su richiesta dei consiglieri M5S - riferisce Moena Scala - una seduta di consiglio comunale aperta per il 15 luglio alle 10.30. Ho invitato, tra gli altri, l'assessore regionale Ruggero Razza (20 giorni prima della data) a cui è seguita sua risposta negativa per pregressi impegni istituzionali. All'incontro di domani - continua la presidente - io non potrò essere presente per impegni professionali anche perché - sottolinea piccata - ho ricevuto solo oggi l'invito per domani e non sulla mail istituzionale.

Mi auguro - prosegue - che ogni iniziativa tesa a risolvere questo importante problema cittadino possa essere quanto più possibile condivisa e corale. Ma auspico - conclude - un maggiore rispetto nei confronti dell'istituzione da me presieduta".