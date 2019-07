Proroga di sei mesi per la Pfe a Lentini e Siracusa, chiusa vertenza

Risolta, questa mattina, in Prefettura, la vertenza dei 29 lavoratori della Pfe in servizio nella Rsa di Lentini e Siracusa. Al tavolo tecnico hanno partecipato i sindacati, il Prefetto, l'Asp e rappresentati dell'azienda. La vertenza, alla vigilia dell’ormai prossima scadenza della nuova proroga, prevista per il 14 luglio, si è risolta con una proroga di sei mesi.

L'azienda, quindi, dovrà ritirare la procedura di licenziamento collettivo. Nel nuovo bando di gara, su richiesta dei sindacati, sarà inserita la clausola sociale.