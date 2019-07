Augusta, nuova caserma per i Carabinieri: da domani in via Aldo Moro

Nuova caserma per i Carabinieri di Augusta che da Piazza Carmine passano in via Aldo Moro 7 a partire da domani.

La nuova sede, forte di ben 8 Stazioni, è maggiormente funzionale e dotata di ampi spazi interni ed esterni.

Il nuovo complesso sarà intitolato, come quello vecchio, alla memoria di Vincenzo Alì eroicamente deceduto in Montenegro nel corso della seconda guerra mondiale.