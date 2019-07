Avola e Noto, controllo del territorio: sottratti oltre 100 punti a patenti

Controllo del territorio dei Carabinieri tra Avola e Noto. I militari dell'Arma hanno effettuati verifiche alla circolazione e perquisizioni veicolari nel territorio di Avola nella zona del lungomare, del Parco Robinson, piazza Esedra e borgo marinaro mentre nel territorio di Noto i controlli sono stati effettuati prevalentemente nella zona balneare del lido di Noto e in contrada Calabernardo oltre che in via Napoli.

Otto persone sono state segnalate per consumo personale di sostanza stupefacente. Due persone sono state sanzionate perché sprovviste della patente di guida poiché mai conseguita e altre 3 poiché il titolo di guida era scaduto .

Sono state elevate contravvenzioni per mancanza della copertura assicurativa con sequestro dei mezzi, per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per guida del ciclomotore senza casco, con conseguente fermo del veicolo, per la revisione scaduta e per guida pericolosa.

Complessivamente sono stati sottratti oltre 100 punti e ritirati diversi documenti di circolazione/patenti.