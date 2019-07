Siracusa, le messe del Santuario in diretta su Tv 2000 e Rete 4

Per tutto il mese di Agosto, in preparazione al 66mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, la Santa Messa giornaliera (feriale e domenicale) delle 8,30 sarà trasmessa in diretta sulla emittente televisiva Tv2000 dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa.

Sempre nel mese di agosto, anche la Santa Messa delle 10,00 delle domeniche e del giovedì 15 agosto, Solennità dell’Assunzione di Maria SS.ma al Cielo, sarà trasmessa in diretta su Rete4.