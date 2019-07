Siracusa, 15 cassonetti dei rifiuti a fuoco in zona Fontane bianche

A fuoco, questa mattina, tre tre incendi di cassonetti dei rifiuti, per un totale di 15 cassonetti a fuoco. Sul posto i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme. In particolare tre i punti in cui si sono verificati gli incendi: via prometeo (nei pressi della stazione di fontane bianche) e in viale dei lidi (zona cubano e zona Sayonara)