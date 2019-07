Siracusa, cibi malconservati in take-away: denuncia e sanzione

Ancora intensi i controlli della Polizia di Stato negli esercizi commerciali che somministrano bevande e generali alimentari, portati avanti con il supporto del personale del Sian (servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione dell’Asp di Siracusa) e della Polizia Municipale.

In uno di questi esercizi, a Siracusa, nella zona alta della città è stato eseguito un sequestro per cattivo stato di conservazione di alimenti e il titolare dell’esercizio pubblico di Take-away è stato denunciato.

Inoltre, all'interno del locale è stato riscontrato che le procedure di autocontrollo Haccp non erano correttamente applicate ed era sprovvisto di autorizzazioni per lo sfruttamento del suolo pubblico e per la pubblicità.

Contestate, inoltre, altre violazioni amministrative relative alla mancata esposizione della Scia. Le sanzioni in totale ammontano a circa 10mila euro