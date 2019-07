Siracusa, incidente stradale in via San Sebastiano: si va verso il conferimento dell'autopsia per Marcolino D'Angeli

Sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Marcolino D'Angeli, il giovane morto a causa dell'incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi in via San Sebastiano a Siracusa. Il Pm, Marco Di Mauro, dovrebbe conferire domani mattina l'incarico al medico legale, Francesco Coco.

Fatale è stato l'impatto con la Toyota Yaris condotta da un altro giovane. La ragazza che viaggiava a bordo della moto condotta da D'Angeli, una 22enne, invece, non è in pericolo di vita: è ricoverata nel reparto di ortopedia e ne avrà, secondo la prognosi dei sanitari, per 40 giorni.

Sulla dinamica dell'accaduto è al lavoro la Polizia municipale che la notte del tragico scontro, ha effettuato i rilievi del caso per stabilire i fattori che hanno determinato l'incidente. Tutte le relazioni saranno inoltrate in Procura, che ha aperto un fascicolo di indagine.