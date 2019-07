Siracusa, abbandono e degrado all'Ostello della gioventù

Abbandono e degrado all'Ostello della Gioventù. A denunciarlo Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars e il Consigliere Comunale Mauro Basile.

"Alcuni mesi fa era stato assegnato all’Università di Catania, senza alcuna gara ed in evidente contrasto con il finanziamento, a suo tempo, ottenuto dalla ex Provincia regionale, per riqualificare l’immobile - dicono i due - Ci troviamo di fronte all’ennesima prova di cattiva amministrazione del territorio"