Avola, nessuna autopsia su Roberta: in giornata il nullaosta per i funerali

Non sarà effettuata l'autopsia su Roberta Racioppo, la 21enne travolta e uccisa da un'auto, nella notte tra giovedì e venerdì, sul Lungomare Elsa Morante ad Avola. Erano le 2,30 circa e Roberta stava tornando all'auto insieme ad un'amica quando è successo l'irreparabile.

Così ha deciso Il Pm Marco Di Mauro: in mattinata la consegna del nullaosta alla famiglia per poter organizzare le esequie.

Intanto proprio questa mattina è arrivato l'esito dell'alcol test effettuato su Francesco Magliocco, il 19enne che era alla guida della Ford Focus che ha investito Roberta. In prima battuta l'esame è risultato positivo. Per il giovane, allo stato agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale semplice, in giornata l'udienza di convalida.