Venezia, una nave da crociera sfiora la riva: è polemica

Polemica a Venezia dopo che ieri una nave da crociera della Costa è arrivata a sfiorare uno yatch e vaporetti all' altezza della Riva Sette Martiri durante una bufera di vento e pioggia. Il ministro Toninelli ha annunciato di aver disposto un'ispezione ministeriale mentre la procura aprirà un fascicolo. Intanto la Costa puntualizza: "Il comandante ha sempre mantenuto il controllo della nave, pur in condizioni di estrema e improvvisa difficoltà dovute a un violento, straordinario evento meteorologico che ha colpito in Nord Est"