Siracusa, randagismo: i consiglieri Burgio e Ficara saranno ricevuti dal Prefetto

I consiglieri comunali, Francesco Burgio e Chiara Ficara saranno ricevuti dal Prefetto Pizzi domani, lunedì 8 Luglio, sul problema del fenomeno del randagismo in provincia di Siracusa “perché si possa partire - dicono - da una base solida per affrontare l'annoso problema”.

Già l’ex Prefetto Gradone nel Marzo 2016 convocò un tavolo tecnico per l’emergenza randagismo al quale parteciparono i due rappresentanti del Ministero della salute nazionale, l’Assessorato regionale alla salute, il Dirigente generale dell’Asp provinciale di Siracusa, la Direttrice dell’ Istituto di zooprofilassi di Messina, la rappresentante della Procura, i 21 sindaci della Provincia e di concerto le Associazioni animaliste.

“Il randagismo - proseguono i due consiglieri - rappresenta un tema molto delicato sul quale non può e non deve affievolirsi l'attenzione, soprattutto da parte delle Istituzioni che nel passato hanno, invece, mostrato inadeguatezza rispetto ad un problema che in molti casi ha acquisito carattere emergenziale".