Siracusa, incidente mortale in Piazza San Giovanni: nello scontro tra una moto e un'auto perde la vita un giovane

Ancora una vittima in un incidente stradale a Siracusa. Intorno alle 3, in piazza San Giovanni lo scontro tra una moto di grossa cilindrata e un'auto: a perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote, Marcolino D'Angeli di 26 anni, padre di due figli piccoli. A nulla è valso l'immediato trasporto in ospedale da parte del 118, il ragazzo è deceduto dopo essere arrivato all'Umberto I°. La ragazza che si trovava a bordo della moto è stata ricoverata in prognosi riservata. Lievi ferite per il conducente dell'auto.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municipale: secondo una prima ricostruzione pare che l'impatto violento tra i due mezzi sia stato determinato dal mancato rispetto di una precedenza. Tutto è comunque ancora da verificare.