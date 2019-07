Siracusa, controllo del territorio: 6 denunce e contravvenzioni

Sei denunciati per violazione degli obblighi cui sono sottoposti, 5 giovani segnalati per possesso di modiche quantità di stupefacenti, 157 veicoli controllati con la sottrazione di 145 punti sulla patente e il ritiro di 4 documenti di circolazione. Sono state rilevate in 9 casi l'utilizzo del telefonino durante la guida, in 26 il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in 5 il mancato uso del casco alla guida di moto e in 3 casi la mancata copertura assicurativa che ha comportato il sequestro dei veicoli.

Questo il bilancio di un servizio di controllo straordinario del territorio svolto dai Carabinieri a Siracusa con l'impiego di 8 pattuglie delle Stazioni urbane e del Nucleo Operativo e Radiomobile.