Portopalo, detenzione e spaccio di droga: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Ferrara, 43 enne, disoccupato, con precedenti di polizia. di portopalo. Nella sua abitazione, a seguito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto 130 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute dagli investigatori il provento dell’attività illecita.

L'uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari, mentre la moglie, di 43 anni, è stata denunciata per i medesimi reati.