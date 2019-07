Siracusa, sequestro monili in avorio: denunciato un commerciante

Aveva esposti in vendita monili in avorio dei quali non è stato in grado di esibire né i certificati né la prova della loro lavorazione e acquisizione in data precedente il 1947, il cui commercio è vietato dalla Convenzione di Washington se realizzati dopo tal data. Pertanto il titolare di un esercizio commerciale di Ortigia è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Siracusa – Ortigia, e i monili, 37 in tutto, sono stati sequestrati. Raffiguravano animali o motivi floreali, di dimensioni fino a 10 cm proposti in vendita per un valore complessivo di circa 14.000 euro.