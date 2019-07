Si attenua il caldo al nord Italia, in arrivo la pioggia

Scendono le temperature dopo i giorni di grande afa che ha colpito l'Italia e la colonnina di mercurio si abbassa anche sotto le medie stagionali a causa di una perturbazione che attraverserà l'Italia di Nord a Sud e che causerà piogge a partire da domenica.

Le previsioni Meteo Expert parlano per domenica di un parziale peggioramento del tempo che coinvolgerà prevalentemente le regioni settentrionali: l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica infatti - spiegano i meteorologi - causerà un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, con rovesci e temporali che però si concentreranno più che altro su Alpi e Venezie; al Centro-Sud invece sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda. In ogni caso questo primo peggioramento al Nord sarà il segnale di quel cambiamento della situazione meteo che caratterizzerà la prossima settimana, quando correnti relativamente più fresche e instabili si propagheranno su gran parte del Paese, portando numerosi temporali, prima al Centro-Nord, e poi nella parte centrale della settimana anche al Sud.