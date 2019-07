Augusta, sequestro di 8 esemplari di tonno rosso malconservato

Trasportava, all'interno di un furgone, 8 grossi esemplari di tonno rosso per oltre 2 tonnellate e mezzo, senza documentazione che ne accertasse la tracciabilità e in cattivo stato di conservazione.

Il mezzo è stato fermato per un controllo ieri mattina sul tratto autostradale Catania-Augusta, all'altezza di Augusta dalla Polizia stradale che ha chiesto l'intervento della Guardia costiera.

il conducente è stato pertanto denunciato e sanzionato dalla Polizia Stradale, per circa 1.000 euro, per aver trasportato prodotti alimentari utilizzando un vano di carico non in grado di mantenere condizioni ottimali di temperatura e per 2.700 euro dalla Guardia costiera per mancanza di documentazione attestante la tracciabilità del prodotto ittico.

Gli 8 esemplari di tonno rosso, sottoposti a sequestro e, dopo essere stati giudicati con idoeni al consumo, sono stati avviati a distruzione presso l'inceneritore della Gespi di Augusta.