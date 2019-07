Siracusa, Le Baccanti, Ifigenia in Tauride e Le Nuvole in scena al Teatro Greco per la 56ma Stagione

Le Baccanti di Euripide, Ifigenia in Tauride di Euripide e la commedia Le Nuvole di Aristofane sono i testi scelti per la 56ª stagione della Fondazione Inda. Il tema della Stagione 2020 è quello delle verità nascoste, scene e personaggi che si presentano in maniera opposta rispetto a quello che sono davvero. A partire dall’ultima tragedia di Euripide, Le Baccanti, un mosaico impossibile da comporre, dove ogni verità adombra il suo contrario, a Ifigenia in Tauride, dove ogni realtà cui si credeva si rivela falsa, alle Nuvole, dove ogni fede in certe soluzioni, in certa “nuova cultura”, si rivela illusoria.

Il presidente della Fondazione Inda Francesco Italia, il consigliere delegato Mariarita Sgarlata e il sovrintendente Antonio Calbi hanno annunciato i titoli delle tre produzioni inserite nel cartellone 2020, ieri sera, prima dell’ultima replica di Lisistrata. L’obiettivo è consolidare il risultato eccezionale registrato quest’anno, con numeri da record e continuare la sfida di coniugare tradizione e innovazione.

Ifigenia in Tauride sarà messa in scena al Teatro Greco di Siracusa per la terza volta, sarà, invece, il settimo allestimento per Le Baccanti e il quarto per Le Nuvole di Aristofane.