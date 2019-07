Cassaro, sequestro ponte Anapo: l'assessore Falcone "pronti ad intervenire"

"Così come avvenuto nei mesi scorsi per la frana di Cassaro, siamo pronti a intervenire tempestivamente sulla Sp 45 per mettere in sicurezza il ponte sull'Anapo e ripristinare la viabilità" - dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone a seguito del sequestro del ponte nei pressi del Comune di Cassaro, decretato dal gip del tribunale di Siracusa per la sussistenza di un rischio "grave e attuale" di crollo.

"Il Governo Musumeci già la prossima settimana interverrà a supporto del Libero consorzio aretuseo affinché un collegamento così strategico per i piccoli centri della zona non resti bloccato a lungo. Sempre in tale ottica – conclude Falcone - chiederemo inoltre un incontro con la Procura per illustrare e concordare le ipotesi di intervento".