Siracusa, a Marial Bajma Riva il Premio "Stampa Teatro" 2019

Felice e commessa. Così Marial Bajma Riva, Cassandra nelle Troiane, ha commentato il Premio "Stampa Teatro" 2019 che le è stato consegnato ieri sera, al teatro greco, dal segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente.

"Ha gridato il dolore, la forza e il coraggio di ogni donna." - questa la motivazione

Il premio, organizzato dalla sezione di Siracusa dell'Associazione Siciliana della Stampa e giunto alla sua diciassettesima edizione, è assegnato grazie alle preferenze indicate dai giornalisti accreditati nel corso degli spettacoli classici.

"Volevamo una farfalla di cristallo per questa tragedia - ha aggiunto, subito dopo la proclamazione affidata al consigliere delegato Teatro greco di Siracusa - Fondazione Inda Mariarita Sgarlata, il sovrintendente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, AntonioCalbi - e l'abbiamo trovata in Marial. La sua interpretazione è stata di una forza unica e ha saputo commuovere tutti in questo suo debutto teatrale."