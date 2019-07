Siracusa, oggi ultima sera delle Feste Archimedee: ospiti Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Successo di pubblico ieri sera, in Piazza Duomo, per la seconda serata delle Feste Archimedee a Siracusa. Sul palco esibizioni d’eccellenza dei ballerini protagonisti del “Gran Galà di Danza”, diretto dai maestri Vincenzo Macario e Rossana Tortora, con la partecipazione straordinaria di Jovica Beboiev, etoile del Teatro di Belgrado e Damiano Bisozzi, giovane ballerino, coreografo e maestro di danza tra i più apprezzati e affermati anche a livello internazionale, per le sue doti di “talent scout”.

Questa sera l’appuntamento con il Gran Finale, in Piazza Duomo. Ospiti d’onore gli attori Tullio Solenghi e Massimo Lopez.