Siracusa, lite tra extracomunitari finisce a colpi di bottiglia in testa

Prima il diverbio, poi la lite culminata con colpi di birra al connazionale tanto da mandare in frantumi la bottiglia a furia dei colpi. La lite si è consumata ieri, a cassibile, vicino un bar in via Nazionale. Sul posto i Carabinieri hanno arrestato, per lesioni personali, il cittadino marocchino H. M. 44enne, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato, incensurato perché ritenuto il responsabile dell'aggressione.

La vittima è stata ricoverata presso l’ospedale civile “Giuseppe Di Maria” ad Avola perchè ha riportato la frattura delle ossa nasali e seno mascellare destro più ferite lacero contuse al cuoio capelluto. L’arrestato, privo di documenti, è stato tradotto al Cavadonna.