Siracusa, tenta di rubare materiale ferroso da un cantiere: arrestato

E' stato sorpreso, con il proprio camion, all'interno di un cantiere edile, dove erano in costruzione delle villette, in contrada Tremmilia, mentre tentava di rubare materiale ferroso.

Avvistato mentre usciva dal cantiere, è stato rintracciato dai carabinieri in zona Pantanelli, vicino una ditta di raccolta di ferro, con un carico di 3 tubi innocenti da 5 metri circa, 11 pedane in ferro, ferma-ponti, 9 sponde e una barra in ferro.

La refurtiva recuperata e restituita interamente al legittimo proprietario, l'uomo, Sebastiano Lorefice, 42 anni, siracusano, coniugato, pregiudicato e disoccupato, è stato arrestato per furto e tradotto ai domiciliari.