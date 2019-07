Siracusa, tenta di investire poliziotto: arrestato per furto e resistenza

Avrebbe mostrato nervosismo alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato in zona viale Zecchino a Siracusa. Da qui la decisione degli agenti di fermare lo scooter che avrebbe tentato la fuga, cercando anche di investire uno dei poliziotti, per poi essere bloccato in via Polibio.

Alla guida del mezzo Mario Comandatore, di 45 anni, già noto alle forze di polizia. A seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di monili in oro ed altri oggetti di valore, rubati poco prima in un’abitazione di una donna. Il tutto è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato, e condotto in carcere, per furto in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale, guida reiterata senza patente e inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di Polizia di Stato.