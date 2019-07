Lentini, spaccio di droga e furto di energia elettrica: arrestati in due

Due arresti, nel giro di poche ore, a Lentini, a seguito di controlli del territorio effettuati dalla Polizia di Stato.

A finire in manette un uomo di 33 anni, Alfio Sambasile, arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perchè trovato in possesso di 522 grammi di marijuana.

Per furto di energia elettrica è stato arrestato Michele Di Silvestro, di 36 anni. L'uomo aveva allacciato il proprio contatore dell'energia elettrica direttamente alla rete pubblica